Impfen in Neumünster : Zwei Stunden Schlange stehen –das erlebt man beim langen Warten auf den Piks

Zwar stehen die Menschen nicht mehr im Regen, wenn sie auf die Impfung in der Holsten-Galerie warten. Doch Geduld ist noch immer gefragt. Wie ein Reporter zu seiner Impfung kam und was er erlebte – ein Protokoll.

Neumünster | Neumünster ist derzeit der Nabel der Impfwelt in Schleswig-Holstein. Aus dem ganzen Land kommen die Menschen, um sich in der Holsten-Galerie eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung setzen zu lassen. Denn dass das Impfzentrum, das eigentlich ein ambulantes Impfangebot ist, jeden Tag von 10 bis 17 Uhr offen ist, hat sich bis in die entferntesten Winkel ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.