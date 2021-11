Messe „Herz an Herz“ : Hunger nach Heiraten wird in Neumünster immer stärker

Gerade wegen der sozialen Beschränkungen in der Pandemie sei der Wunsch nach einem besonderen Fest mit hohem Erinnerungswert stark, sagt eine Expertin bei der Messe in den Holstenhallen. Prinzessin sein ist wieder in.

Neumünster | Glanzvolle Brautkleider, individuelle Ringe, aufwendige Frisuren – die Hochzeitsmesse „Herz an Herz“ zog am Wochenende rund 1200 Besucher ins Foyer der Holstenhallen, um Inspirationen für den schönsten Tag im Leben zu geben. Mit 46 Ausstellern war die sechste Messe nach einem Jahr Corona-Pause etwas kleiner. „Einige Aussteller, besonders aus ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.