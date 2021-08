Arbeitsmarktzahlen : Im August sinkt die Zahl der Arbeitslosen in Neumünster deutlich

In der Stadt Neumünster sind im August 3679 Menschen arbeitslos gemeldet – 205 weniger als im Juli (minus 5,3 Prozent) und 386 weniger als vor einem Jahr (minus 9,5 Prozent).

Neumünster | Im August sinkt die Zahl der Arbeitslosen in Neumünster und Mittelholstein deutlich. „Trotz anhaltender pandemischer Lage war die Sommerpause des Arbeitsmarktes in diesem Jahr nur kurz“, freut sich Michaela Bagger, die Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster. Junge Menschen profitieren In der Stadt Neumünster sind im August 3679 Menschen arbe...

