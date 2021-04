Boostedt : Hund tötet Reh mitten im Dorf

Augenzeugen haben beobachtet, dass bereits vorher ein schwarzer Schäferhundmix mit hellem Bauch ein Reh gejagt hat.

Boostedt | Am Sonnabend entdeckte Katja Tidow abends ein totes Reh auf der Koppel ihrer Eltern Dörte und Klaus Tidow, mitten in Boostedt hinter der ehemaligen Gaststätte Zum Waldkater. Jäger Klaus Schumacher hat kaum Zweifel daran, dass die Ricke durch einen Hund zu Tode gekommen ist, zumal es vorher schon zwei Zwischenfälle mit einem großen schwarzen Hund in Bo...

