Zuletzt was das Tier in Stolpe : Hund mit drei Beinen entlaufen: Wer hat „Mochi“ gesehen?

Von klein auf fehlt dem Hund ein Bein. Am Donnerstag ist das Tier in Groß Buchwald weggelaufen. Zuletzt war der Hund in Stolpe gesichtet worden.

Groß Buchwald | Der sechs Jahre alte mittelgroße Mischling „Mochi“ ist am Donnerstag, 30. September, in Groß Buchwald entlaufen. Besonders auffällig ist, dass dem Rüden ein Hinterlauf fehlt und dass er ein Sicherheitsgeschirr trägt. Er war erst eine Woche in Groß Buchwald Im Alter von sechs Wochen hat „Mochi“ durch eine Schussverletzung einen Hinterlauf verlore...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.