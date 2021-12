Anscharkirche Neumünster : „Home for Christmas“ – eine internationale Reise durch die Welt der Weihnacht

Die Benefiz-Weihnachts-Tournee „Home for Christmas“ macht am zweiten Weihnachtstag in Neumünster Station. Ein Teil der Erlöse geht an die Hospizarbeit in Neumünster.

Neumünster | Seit vielen Jahren zählt das Band-Projekt „Home for Christmas“ mit den Blues-Musikern Georg Schroeter und Marc Breitfelder, der Soulsängerin MayaMo sowie dem Keyboarder Markus Schröder zu einem festen Bestandteil im vorweihnachtlichen schleswig-holsteinischen Konzert-Kalender. Internationale Reise durch die Welt der Weihnacht In diesem Jahr sind...

