Neumünster / Leichtathletik : Warum der Holstenköstenlauf am 10. Juni 2022 einen Bogen um die Innenstadt macht

Straßensperrungen und eine modifizierte Strecke: Anwohner und Athleten müssen sich beim Köstenlauf auf einiges einstellen. Bislang liegen rund 1100 Anmeldungen für das Event vor. Corona-Beschränkungen gibt es wohl nicht.

Neumünster | Es ist angerichtet. Die Vorbereitungen für den Holstenköstenlauf sind nahezu abgeschlossen. Bislang haben sich rund 1100 Athleten für das Event am Freitag, 10. Juni, angemeldet. Darunter sind knapp 30 Aktive, die die 5 beziehungsweise 10 km in digitaler Form (= an einem anderen Ort) absolvieren möchten. Auch OB Bergmann ist dabei Musste der Köst...

