Holsten-Galerie Neumünster : Mobiles Impfen gegen Corona „eine Erfolgsgeschichte“ – erweiterte Öffnungszeiten

Seit gut drei Wochen können sich Bürger im mobilen Impfzentrum in der Holsten-Galerie gegen Corona impfen lassen. Das läuft so gut an, dass ab kommender Woche die Öffnungszeiten erweitert werden.

Neumünster | Seitdem das Impfzentrum an der Lahnstraße Ende September geschlossen hat, können die Bürger in Neumünster das mobile Impfangebot in der Holsten-Galerie nutzen. „Das wird super angenommen und ist eine echte Erfolgsgeschichte“, sagt Gesundheitsamtsleiterin Dr. Alexandra Barth. 120 Impfungen am Tag Das kann Thorben Pries, der für die Stadt das Impf...

