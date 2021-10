Holstenhallen : Holsteiner Körung und Reitpferdeauktion finden in Neumünster statt

Rund 40 Elite-Reitpferde werden in Neumünster zur Auktion kommen. Für Besucher gelten die 3G-Regeln.

Neumünster | An drei Tagen im Oktober geht es in Neumünster ums Holsteiner Pferd. Von Donnerstag, 28. Oktober, bis Sonnabend, 30. Oktober, finden die Holsteiner Körung – begehrtes Prädikat für das Züchten – und Elite-Reitpferdeautkion in den Holstenhallen statt. Rund 40 Elite-Reitpferde werden zur Auktion kommen. Dabei sind Tiere zwischen drei und fünf Jahren, so ...

