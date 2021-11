Hof Lübbe Boostedt : „GlasBlasSing“ präsentieren Flaschenmusik – nichts aus der Konserve

Die Gruppe „GlasBlasSing“ zeigt im Hof Lübbe in Boostedt Flaschenmusik in den verschiedensten Varianten.

Boostedt | Das fühlte sich richtig gut an: Als am Sonntagabend 100 Besucher ohne Masken zusammen im Hof Lübbe das umwerfende Konzert von „GlasBlasSing“ erleben durften, war es eigentlich „wie früher“, vor Corona. „Wir freuen uns sehr, dass wir dank 3G wieder so viele Gäste begrüßen dürfen“, sagte Brigitte Gattermann, Vorsitzende des Boostedter Kulturvereins, der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.