Neumünster : Der Motorsport verbindet das Diamant-Paar Renate und Hans Werner Pundt seit Jahrzehnten

Vor genau 60 Jahren heiratete der Ehrenvorsitzende des MSC Neumünster im ADAC seine Frau, die sich ebenfalls viele Jahre lang dort im Vorstand engagierte.

Neumünster | Renate (81) und Hans Werner (85) Pundt aus der Gartenstadt feiern heute das seltene Fest der diamantenen Hochzeit. Am 20. Oktober 1961 war die Trauung in Neumünster. Schon in Kindertagen Kennen lernten sich beide schon in Kindertagen 1948 in einem Kinderheim im Ortsteil St. Peter-Bad des bekannten Nordsee-Kurorts. Die gesunde Nordsee-Luft sollte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.