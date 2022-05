Auf dem Kantplatz : Himmelfahrts-Flohmarkt in Neumünster lockte mit buntem Rahmenprogramm

Der Verein „Hilfspunkt“ veranstalte den Markt im Zentrum der Böcklersiedlung. Im Zentrum des Marktes lud eine große rote Hüpfburg zum Spielen ein. Heinz Rühmann verkaufte sein Softeis. Es gab Bratwürstchen und Crêpes.

Neumünster | Ein großes Warenangebot und ein buntes Rahmenprogramm erwartete die Besucher auf dem Himmelfahrts-Flohmarkt auf dem Kantplatz in der Böcklersiedlung. Der Markt wird traditionell vom Verein „Hilfspunkt“ ausgerichtet. Petrus konnte sich aber nicht entscheiden, was er will. Wechselhaftes Wetter Am frühen Morgen hatte es noch in Strömen geregnet. Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.