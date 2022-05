Hilfe für die Ukraine : Der Bürgermeister von Novovolynsk berichtet vom Krieg und von der Hilfe aus Neumünster

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist in Neumünster groß. Geld und Sachspenden gehen vor allem in die Stadt Novovolynsk. Deren Bürgermeister Borys Karpus berichtet über die Verwendung der Hilfe.

Neumünster | Seit drei Monaten tobt in der Ukraine der Angriffskrieg Russlands, viele Menschen sind auf der Flucht, junge Männer fallen an der Front bei Mariupol oder anderen Städten im Osten des Landes. Neumünster hilft seit Ausbruch des Krieges und hat einen direkten Draht nach Novovolynsk, eine Stadt nahe der polnischen Grenze. Deren Bürgermeister Borys Karpus h...

