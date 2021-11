Neue Corona-Regeln : Hier gibt es in Neumünster ab Sonnabend kostenlose Corona-Tests

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, dass die Corona-Tests ab Sonnabend wieder kostenlos angeboten werden sollen. An diesen Stellen ist das in Neumünster möglich.

Neumünster | Seit fast fünf Wochen sind die Corona-Tests in Neumünster kostenpflichtig. Angesichts dramatisch steigender Inzidenzen in Deutschland hat der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nun angekündigt, dass bereits ab Sonnabend, 13. November, die Tests wieder kostenlos sein werden. Doch wo kann man sich in Neumünster noch testen lassen? Hier eine Auflistung...

