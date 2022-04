Groß Buchwald und Negenharrie : Hier entsteht einer der leistungsstärksten Windparks in der Region

240 Meter hoch werden die Anlagen - und bis zum Sommer sollen sie laufen.

Groß Buchwald/Negenharrie | Wer auf dem Weg von Negenharrie in Richtung Wattenbek oder aus Neumünster kommend in Richtung Nettelsee fährt, kann sie bereits sehen, die drei weißen Türme für die Windkraftanlagen, die sich aktuell etwa 60 Meter hoch über die Felder und angrenzenden Wälder erheben. Was jetzt Kräne und Baustelle überragt, sind allerdings nur die tragenden Betontürme,...

