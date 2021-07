Feuer am Holsatenring : Brandursache geklärt – Der Courier war mit Betroffenen in der Ruine

Die Polizei hat die Ursache für den Großbrand vom 1. Juli in drei Mehrfamilienhäusern am Holsatenring geklärt: Von einer angelassene Herdplatte in einer Dachgeschosswohnung griff das Feuer auf das Dach über.

Neumünster | Es riecht immer noch intensiv nach Brandruß, die Schäden im Dach der drei Mehrfamilienhäuser am Holstatenring sind nicht zu übersehen. Ein Teil des Gehwegs ist noch abgesperrt, die Brandruine weiterhin von der Polizei gesperrt. Die Brandermittler der Kriminalinspektion Neumünster haben relativ schnell die Brandursache ermitteln können. Laut P...

