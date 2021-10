Herbstfest in Neumünster : Feenstaub über dem Tierpark

2000 Besucher ließen sich beim Herbstfest im Neumünsteraner Tierpark verzaubern.

Neumünster | Fantastisch wurde es am Wochenende im Tierpark Neumünster beim dritten Herbstfest: Neben Alpakas und Ziegen tummelten sich Fantasiewesen wie lustige Trolle und zauberhafte Feen. Rund 2000 Besucher kamen insgesamt am Sonnabend und Sonntag an die Geerdtsstraße und genossen neben Schlangenfütterung und Pinguin-Plantschen einen aufregend anderen Herbstspa...

