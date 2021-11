Konzert von Weltklasse-Format : Henri III. im Savoy Bordesholm: Verrückte Anarchie mit kirmesartigem Charakter

Die in den USA lebende Saxophonistin Nicole Johänngten schweißte ihr ganzes kosmopolitisches Musikverständnis in ihr Saxophonspiel und verzauberte damit von Beginn an das jazzhungrige Publikum in Bordesholm.

Bordesholm | Was kommt heraus, wenn sich vier positiv verrückte Musiker-Individualisten zu einer Band zusammentun, um gemeinsam Jazz-Musik zu spielen? Ein Konzert von Weltklasse-Format mit jeder Menge Spaß und guter Laune obendrein. So geschehen im Savoy, wo 70 Musikkenner der Saxophonistin Nicole Johänngten und ihren drei Mitstreitern als Formation „Henri III“ la...

