Diamantene Hochzeit : Helga und Wolfgang Hein: Beim Schwof in der Tonhalle Neumünster funkte es

Neumünsters frühere Stadtpräsidentin Helga Hein (82) und ihr Mann Wolfgang (85) sind seit 60 Jahren verheiratet.

Neumünster | Beim Tanzabend in der legendären Tonhalle mit der Dorett-Bar funkte es zwischen Helga Maas und Wolfgang Hein. Das war am 16. Oktober 1959, heute ist am Großflecken an der Stelle die Markt-Passage angesiedelt. Helga Maas war nach einem England-Volontariat erst zwei Tage wieder in Neumünster und begleitete ihren jüngeren Bruder Rüdiger zum Tanz. Wolf...

