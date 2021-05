Heidmühlen : Nicole Lubbe ist die neue Chefin auf dem Klinthof

Volker Sievers übergab die Leitung des Klinthofes an die Heidmühlenerin.

Heidmühlen | Der Seminar-und Ferienhof am Klint in Heidmühlen hat mit Nicole Lubbe eine neue Geschäftsführung. Volker Sievers übergab die Leitung planmäßig an die Heidmühlenerin. Der Klinthof ist seit 1994 ein Beherbergungsbetrieb für Schul-und Kitareisen, Chorwochenenden, Freizeiten, Seminare und Feiern. Erstmals auch für Familien- und Individualreisende „I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.