Haushaltskonsolidierung : An diesen Stellen spart die Stadt Neumünster

Neumünster muss massiv sparen, um Konsolidierungshilfen zu bekommen. Die Politik entschied nun, 16 Stellen in der Verwaltung zu streichen. Steuererhöhungen sind vom Tisch.

Neumünster | Gute Nachrichten für alle Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende: Weder die Grundsteuer B noch die Gewerbesteuer werden in Neumünster erhöht. Das entschied die Ratsversammlung in ihrer Sitzung am Dienstagabend. Um Konsolidierungshilfen vom Land zu erhalten, musste aber dennoch der Rotstift angesetzt werden: Es sollen unter anderem 16 Stellen bei d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.