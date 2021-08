Neumünster : Hasan Horata ist für Jeannie Kubon in die Ratsversammlung Neumünster gerückt

Der 65-jährige Sozialdemokrat aus Gadeland folgt auf die Brachenfeld-Ruthenbergerin, die aus beruflichen Gründen ihr Mandat niedergelegt hatte.

Neumünster | Er hatte sogar den Vorrang vor dem neuen Oberbürgermeister: Bei der Ratsversammlung am Dienstagabend in den Holstenhallen ist Hasan Horata (SPD) neu in das Gremium gerückt. Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger verpflichtete den 65-jährigen Gastronom aus Gadeland noch ehe sie den Amtseid von Tobias Bergmann abnahm. Geboren in der Türkei Hor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.