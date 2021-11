Wahlkreis Neumünster-Boostedt : Hauke Hansen und Dirk-Justus Hentschel wollen für die CDU in den Landtag einziehen

Die CDU im Wahlkreis 11 möchte bei der Landtagswahl im kommenden Jahr ihr Direktmandat verteidigen. Mit wem das gelingen soll, bestimmen die Mitglieder am 12. November. Zwei Bewerber stehen zur Wahl.

Neumünster | Wer tritt im Wahlkreis 11 für die CDU zur nächsten Landtagswahl im kommenden Jahr an? Die Mitglieder haben am Freitag, 12. November, die Wahl zwischen zwei Kandidaten. Um 18.30 Uhr beginnt in den Holstenhallen in Neumünster die Wahlkreismitgliederversammlung, auf der sich Neumünsters CDU-Kreisvorsitzender Hauke Hansen und Dirk-Justus Hentschel aus Ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.