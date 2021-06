Neumünster : Auf einem Campingplatz hat Hans-Peter Kläschen schon Blut gespendet und zum 150. Mal jetzt in Bordesholm

Seit acht Jahren spenden die Kläschens sogar im Doppelpack.

Bordesholm / Neumünster | Mal in Neumünster, mal in Wasbek, Boostedt, Großenaspe oder Kaltenkirchen: Hans-Peter Kläschen aus Neumünster hat schon an vielen Ort Blut gespendet. Zum 150. Mal wurde der 65-Jährige jetzt in Bordesholm zur Ader gelassen. „In Schleswig-Holstein gibt es beim DRK-Blutspendedienst so ungefähr 15 bis 20 Spender pro Jahr, die die Anzahl von 150 erreichen....

