10.000 Euro Preisgeld : Der 20. Hans-Fallada-Preis der Stadt Neumünster geht an Arezu Weitholz

Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an die 53-jährige Journalistin und Autorin aus Berlin für ihren 2020 erschienenen Prosaband „Beinahe Alaska“. Die Jury lobt die „klug beobachteten Landgänge in fremde Kulturen.“

Neumünster | Der Hans-Fallada-Preis der Stadt Neumünster 2022 geht an die deutsche Journalistin, Lyrikerin und Schriftstellerin Arezu Weitholz. Die Jury traf ihre Entscheidung auf ihrer Sitzung am 13. Oktober unter Würdigung des 2020 erschienenen Prosabands „Beinahe Alaska“, teilte die Stadt am Donnerstagmittag mit. Sie folgt damit auf Sasa Stanisic, der der Preis...

