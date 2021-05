Bordesholm : Hammer statt Gesangbuch – Pastor Thomas Engel geht in Ruhestand

Thomas Engel will sich mehr um seine sieben Enkel kümmern, seinem Sohn bei der Haussanierung helfen und er verrät, wo er demnächst wohnen wird.

Bordesholm | Mehr Zeit für Enkelkinder und Hobbys – am Sonntag, 30. Mai, wird Pastor Thomas Engel in der Klosterkirche Bordesholm verabschiedet. Propst Stefan Block wird ihn dort im Gottesdienst für geladene Gäste ab 15 Uhr von seinem Dienst entpflichten. „Unser Pastor geht in den Ruhestand. Wir sagen Danke!“ So steht es auf den Plakaten, welche Menschen aus de...

