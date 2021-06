Abschied vom Kinderschutzbund : Blauer Elefant: Köchin Gundhild Schönig geht nach einer halben Million Mahlzeiten in den Ruhestand

Die 65-Jährige wurde an ihrem letzten Arbeitstag aus Boostedt mit einem geschmückten Fahrzeug abgeholt und an die Plöner Straße gefahren. Sie hat für weit über 500 Kinder fast eine halbe Million Mahlzeiten zubereitet.

Neumünster | Nudeln mit Tomatensauce ging immer. Oder Pfannkuchen. Ihr eigenes Lieblingsessen – Grünkohl – hingegen kam nicht so gut an. „Überhaupt war es immer schwierig, Neues einzuführen. Aber die Kinder haben mir Experimente schnell verziehen“, sagt Gundhild Schönig, genannt Gundi, lächelnd. Nach über 20 Jahren als Köchin in der Kita Blauer Elefant des Kinders...

