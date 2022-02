Landesparteitag : Grüne sprechen sich für Hochschule in Neumünster aus

Eine deutliche Mehrheit votierte für den Antrag des Kreisverbandes Neumünster. Die Direktkandidatin für Neumünster, Aminata Touré, ist zufrieden.

Neumünster | Die Grünen haben sich auf ihrem Landesparteitag am Wochenende mit einer deutlichen Mehrheit für die Schaffung eines Hochschulstandortes in Neumünster ausgesprochen. Der Antrag war im Vorwege des Parteitags vom Kreisverband Neumünster eingereicht worden. Die Ratsversammlung hatte bereits ein klares Ja zur Pflege-Hochschule in Kooperation mit dem Friedr...

