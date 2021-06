Großharrie : Woelke macht es möglich: Die Schule erfüllt sich Wünsche

Die Holsteinische Wurstmacherei Woelke aus Großharrie spendete 3000 Euro für die Grundschule.

Großharrie | „Nein, die Gemeinde und besonders die kleine Grundschule mit ihren Kindern sind uns als Unternehmen keines falls gleichgültig, sondern wichtig“, meinten Geschäftsführer Thorsten Tischer und Betriebsleiter Michael Jäger bei einem Besuch in der Grundschule in Großharrie. Hier freuten sich in kleiner Runde die Schüler mit Lehrerin Sabine Schulte, Petra H...

