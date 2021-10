Am 23. Oktober : Mädchenmusikzug Neumünster begleitet das große Laternelaufen in der Böcklersiedlung

Der Verein Hilfs-Punkt lädt alle großen und kleinen Laterneläufer um 19 Uhr zum Kantplatz ein. Im Anschluss soll es ein gemütliches Ausklingen geben.

Neumünster | Am 23. Oktober heißt es in der Böcklersiedlung wieder: „Kinder, holt die Laternen raus und kommt auf den Kantplatz zum alljährlichen Laternelaufen“, welches der Verein Hilfs-Punkt veranstaltet. Um 19 Uhr geht es an dem Sonnabend in einer Woche mit dem Mädchenmusikzug Neumünster durch den Stadtteil, bis nach etwa einer Stunde der Ziel-Einmarsch wieder ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.