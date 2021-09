Grossenaspe : Neues Feuchtbiotop für zahlreiche Tier- und Planzenarten am Bredenhörn

Überlegungen für den 1,6 Hektar großen Schutzraum auf der früheren Moorfläche neben der Streuobstwiese gibt es schon seit 2007. Jetzt ist es endlich soweit.

Großenaspe | Hand in Hand zum Erfolg für die Natur: Unter diesem Motto ist auf dem Gemeindegebiet von Großenaspe ein neues Feuchtbiotop entstanden. Dafür stellte die Gemeinde eine Fläche von 1,6 Hektar am Bredenhörn zur Verfügung. Viele Akteure arbeiteten Hand in Hand Unter Mitwirkung des Jagdvereins Großenaspe, der Baumpflanzgruppe, des örtlichen Naturschut...

