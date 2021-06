Großenaspe : Vor 40 Jahren trat die erste Frau in Feuerwehr ein

Gemeinde und Feuerwehr hatten eingeladen, um etliche Ehrungen und Beförderungen in der Freiwilligen Feuerwehr vorzunehmen.

Großenaspe | Keine geselligen Zusammenkünfte, keine Übungsabende, keine Jahresdienstversammlungen – auch hinter der Freiwilligen Feuerwehr Großenaspe liegen schwierige Monate. Ehrungen und Beförderungen in großem Rahmen konnten auch nicht vorgenommen werden – enttäuschend für alle, die sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich in den Dienst der Feuerwehr stellen. In Groß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.