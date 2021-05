Boostedt/Grossenaspe : Seit 30 Jahren berät Jutta Döring in der Apotheke

Die Apotheker Dr. Marcus und Dietrich Domanowski ehrten ihre treue Mitarbeiterin.

Großenaspe | Am Wochenende wurde sie von ihren Chefs, den Apothekern Dr. Marcus und Dietrich Domanowski, zu ihrem Jubiläum überrascht: Seit 30 Jahren gehört Jutta Döring (54) zum Apothekenteam, die erste Zeit in Boostedt, seit 15 Jahren mit Eröffnung der „Krokodil Apotheke“ an ihrem Wohnort in Großenaspe. 1983 in der Löwen-Apotheke die Ausbildung „Das ist ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.