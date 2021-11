Großenaspe : Ganz junge Künstler zu Gast in der Katharinenkirche

Trompeter Tom Oltmann (15) und Organist Julian Becker (16) sind Bundessieger von „Jugend musiziert“ und bieten auch Eigenkompositionen an.

Großenaspe | Freunden der klassischen Musik präsentiert Klassik in Großenaspe (King) am Sonnabend, 27. November, ab 16 Uhr in der Katharinenkirche ein junge Duo aus Hannover. Tom Oltmann (Trompete, 15 Jahre) und Julian Becker (Orgel und Klavier, 16 Jahre) sind beide Bundessieger von „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Duo Trompete und Klavier“ 2019. Im J...

