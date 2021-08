Grossenaspe : Erna Holtorff stirbt im Alter von 107 Jahren

1957 hat Erna Holtorff den Landfrauenverein in Großenaspe mitgegründet.

Großenaspe | Die Großenasperin Erna Holtorff ist am Dienstag, 3. August, im hohen Alter von 107 Jahren verstorben. Am 18. Januar 1914 wurde sie als Erna Möller auf dem elterlichen Handwerksbetrieb, der Stellmacherei in Großenaspe, geboren. Mit 24 Jahren hat sie im Jahre 1938 Karl Holtorff geheiratet und war mit ihm 74 Jahre verheiratet. Zusammen haben sie einen...

