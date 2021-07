Groß Buchwald : Heuballenpresse gerät bei Erntearbeiten in Brand – Traktorfahrer leicht verletzt

Die Löschwasserversorgung auf dem Feld war schwierig. Ein Flächenbrand konnte verhindert werden.

Groß Buchwald | In Groß Buchwald bei Bordesholm geriet am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr eine Quaderballenpresse auf einem Feld nahe der Straße Bisseer Weg in Flammen und brannte vollständig aus. Traktor und Presse nicht zu retten Der Fahrer bemerkte plötzlich Qualm aus seiner Maschine aufsteigen und alarmierte die Feuerwehr. Durch die Rettungsleitstelle wurden...

