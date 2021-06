Zwei Mal wurde nachalarmiert : Grevenkrug: Strohlager in einer Scheune brannte

Im hinteren Teil einer Scheune war im Strohballenlager das Feuer ausgebrochen. Die Kripo ermittelt.

Grevenkrug | Etwa 100 Kräfte aus dem Amt Bordesholm waren in der Nacht im Einsatz. In Grevenkrug brannte aus bisher noch nicht geklärter Ursache ein Strohlager in einer Scheune. Gegen 23.05 Uhr kam am Mittwoch die erste Meldung über das Feuer, zwei Mal musste nachalarmiert werden. Menschen und Tiere nicht gefährdet Im hinteren Teil der 30 mal 20 Meter großen...

