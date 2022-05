Gildewochen in Neumünster : Deswegen heißt Jacoby-König Jörg, der Ewige

Mit der Gildebierverkostung starten am 9. Mai die Gildewochen in Neumünster. Am Himmelfahrtstag haben die „Witten Büxen“ und „Grönen Mützen“ Generalversammlung. Erstmals seit Corona gibt es wieder ein Vogelschießen.

Neumünster | Mit der traditionellen Gildebierverkos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.