Corona-Lage : Neumünster mit landesweit höchster Inzidenz – Gesundheitsamt sieht dennoch wenig Grund zur Sorge

Neumünster steht bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weit oben. Dennoch ist Dr. Gunther Alfes, der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, nicht in Sorge. Er verweist auf den Impffortschritt.

Neumünster | „Neumünster steht vorne in Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein bei den Inzidenzen aber eher niedrig“, sagte Dr. Gunther Alfes vor dem Sozial- und Gesundheitsausschuss, der jetzt bei der Diakonie Altholstein Am Alten Kirchhof tagte. Die aktuellen Inzidenzwerte machen dem stellvertretenden Leiter des Fachdienstes Gesundheit nicht so große Sorgen. Die...

