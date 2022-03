Gerisch-Stiftung in Neumünster : Ausstellung von Leiko Ikemura: Der fließende Übergang von Mensch und Natur

Ab Sonntag startet die neue Ausstellung „Wenn Pfauen Flügel öffnen“ im Gerisch-Skulpturenpark in Neumünster.

Neumünster | Es wirkt fast so, als hätte die international bekannte japanische Künstlerin Leiko Ikemura alle Materialien, die man so kennt, ausprobiert in ihrer rund 40-jährigen Schaffenszeit. Hauchzarte Aquarelle, riesige Bronzestatuen, filigrane Skulpturen oder ausdrucksstarke Kohlezeichnungen: Rund 50 Werke der in Berlin und in der Schweiz lebenden Künstlerin w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.