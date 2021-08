Rickling : Pflege-Pionieren stehen alle Wege offen

Beim Landesverein für Innere Mission haben die ersten elf Absolventen ihre generalistischen Ausbildung abgeschlossen.

Rickling | Sie sind vor drei Jahren als Pioniere angetreten, um eine Ausbildung beim Landesverein für Innere Mission in Rickling zu absolvieren, die es in dieser Form bislang noch nicht gegeben hat. Sie wurden nach dem generalistischen Modell ausgebildet, bei dem die drei separaten Ausbildungen in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege zu einer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.