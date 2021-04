Genderkoffer für Kitas : Christuskita in Bordesholm will Rollenbilder angehen

Bücher und Spiele sollen kindgerecht, ansprechend und humorvoll bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen.

Bordesholm | Draufgängerische Jungs in Blau und brave Mädchen in Rosa? Schluss mit solchen Schubladen will der sogenannte Genderkoffer für Kindertagesstätten im Kirchenkreis Altholstein machen. Die Bordesholmer Christuskita will damit verkrustete Rollenbilder angehen. Vorlesebücher, Spielvorschläge und Fachliteratur Im Genderkoffer stecken Vorlesebücher, Spi...

