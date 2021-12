Je 2500 Euro : Große Spende für Vereine Lichtblick und Herbstsonne aus Neumünster

Güler Kirk, Geschäftsführerin von Gaumenschmaus, bedachte die beiden Vereine mit insgesamt 5000 Euro. Zum 20. Betriebsjubiläum spendete die Imbiss-Chefin an acht gemeinnützige Organisationen.

Neumünster | Vor 20 Jahren fing Güler Kirk mit zwei Hähnchenwagen an. Heute betreibt sie 41 Wagen, die von Neumünster aus täglich im ganzen Norden unterwegs sind. Um das Betriebsjubiläum zu feiern, verzichtete Kirk auf eine große Party. Stattdessen spendet die Unternehmerin in acht Städten an je zwei gemeinnützige Vereine jeweils 2500 Euro. In Neumünster fiel die ...

