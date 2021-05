Bundespolizei Neumünster : Gefährliches Spiel an den Bahngleisen: Strecke wurde gesperrt

Weil zwei Jungen in Neumünster an den Bahngleisen spielten, musste die Strecke gesperrt werden. Drei Züge hatten Verspätung.

Neumünster | Zwei Kinder hielten am Sonnabend in Neumünster die Bundespolizei in Atem, weil sie sich einen extrem gefährlichen Platz zum Spielen ausgesucht hatten. Nach Auskunft von Hanspeter Schwartz, Sprecher der Bundespolizei, wurden die Beamten gegen 16.30 Uhr darüber informiert, dass im Bereich des Güterbahnhofs Kinder an den Gleisen wären. Polizei entdeck...

