Haart in Neumünster : Neue Gedenkstätte vor Diskothek erinnert an Deportation von Sinti und Roma

Im Mai 1940 wurden 42 Angehörige der Volksgruppe zusammengetrieben, um ihren Weg ins Vernichtungslager anzutreten.

Neumünster | Die Sonne schien hell, als die Ordnungspolizisten in Neumünster am 20. Mai 1940 den kleinen Otto Laubinger aus der Schule abholten. Das Fahrrad, mit dem der Elfjährige noch am Morgen fröhlich zum Unterricht gefahren war, wurde ihm abgenommen. Für den Jungen wurde es ebenso wie für fast 50 weitere Frauen, Männer und zum Teil noch kleinen Kinder der Sin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.