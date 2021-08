Neben der Diskothek am Haart : Gedenkstätte für verschleppte Sinti und Roma in Neumünster offiziell eingeweiht

In einem Festakt wurde die Tafel von Kelly Laubinger, erste Vorsitzende der Cinti-Union Schleswig-Holstein, und dem stellvertretenden Stadtpräsidenten von Neumünster, Bernd Delfs, gewürdigt.

Neumünster | Auch aus Neumünster wurden während des Zweiten Weltkriegs Menschen in Konzentrationslager deportiert und ermordet. Am Sonntag wurde eine Gedenktafel feierlich eingeweiht, die an die Verschleppung von Sinti und Roma erinnern soll. Rund 60 Teilnehmer kamen an den Gedenkort am Haart 38. Appell gegen Antiziganismus „Dass es diese Tafel nun hier an d...

