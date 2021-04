Trauerbeflaggung am 18. April : Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie auch in Neumünster

In Neumünster fielen bisher 24 Menschen dem Virus zum Opfer. Angehörige konnten sich oft nicht richtig verabschieden.

Neumünster | Am Sonntag, 18. April, findet die zentrale Gedenkfeier des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier statt, um der Verstorbenen der Corona-Pandemie zu gedenken. Die Stadt Neumünster schließt sich dem Gedenken an und hat an diesem Tag Trauerbeflaggung vor dem Rathaus und für alle Dienstgebäude angeordnet. „Es ist unendlich traurig und erschütternd, ...

