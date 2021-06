Tragödie am Einfelder See : Ganz Neumünster steht nach dem Tod der 13-Jährigen unter Schock

Das Mädchen war am Sonntag von Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Einfeld leblos aus dem Wasser gezogen worden. Am Montag besuchte Einfelds Stadtteilvorsteher Sven Radestock die DLRG, die an der Suche beteiligt war.

Neumünster | Es schüttet wie aus Eimern. Die an einem Baum nahe des Kanu-Klubs abgelegten Blumen und die Fotos sind bereits klitschnass. Die Kerze ist erloschen. Ein wenig ist es so, als weine der Himmel an diesem Montagvormittag mit vielen Menschen, die von der Tragödie erfahren haben. Keine 24 Stunden zuvor haben Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Einfeld hier ei...

