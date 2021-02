Germany’s next Topmodel (GNTM) : Darum ist Mira Folster aus Bordesholm ausgestiegen

In der vierten Folge der 16. Staffel von Germany’s next Topmodel by Heidi Klum hat Mira beschlossen, GNTM zu verlassen.

Bordesholm | Mit hoch toupierter Perücke, Rollschuhen an den Füßen, Einkaufstaschen und Hunden vor dem Berliner Nobelhotel Adlon – das ist das letzte Foto von Mira Folster bei Germany’s next Topmodel. Bisher hatte die 19-jährige Bordesholmerin sich blendend gemacht,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.