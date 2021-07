Einladung zur Fussball-Sichtung : Vitali von der Mehden und Joris Bente wollen in die U16-Nationalmannschaft

DFB-Nachwuchstrainer Christian Wück nominierte die auserwählten Kicker aus Neumünster und Ehndorf für den viertägigen Sichtungslehrgang in die Landessportschule Bad Blankenburg in Thüringen, der am 4. Juli beginnt.

Neumünster | Der Jugendfußball aus dem Altkreis Neumünster hat in den vergangenen Jahren mehrmals Talente hervorgebracht. Das galt für Jungen und Mädchen gleichermaßen. Der aktuelle Fall scheint ein Novum. Mit Joris Bente (14) und Vitali von der Mehden (15) sind nun gleich zwei Akteure aus Neumünster beziehungsweise Ehndorf für den deutschen U16-Sichtungslehrgang ...

